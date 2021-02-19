На выходных в крымских горах ожидается сход лавин

Крымчан и гостей региона просят отказаться от поездок в горы. Фото: МЧС по РК

В Крыму на выходных есть опасность схождения лавины в горах. Спасатели просят жителей и гостей региона быть осторожнее и по возможности отказаться от поездок в горную местность.

Лавиноопасность объявлена на 19-21 февраля, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по Республике Крым.

Кроме того, из-за наметов снега возможны аварии на объектах энергетики. Также увеличилось количество ДТП, нарушено сообщение междугородных автобусов.

Водителей предупреждают о гололеде на затяжных спусках и подъемах. Автомобилистов просят быть осторожнее при поворотах и в горных перевалах.

Напомним, с утра 19 февраля проезд на Ай-Петри со стороны Бахчисарая и Ялты перекрыт.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50