В городе за ночь выпало 27 миллиметров снега
Фото: Архив "КП"
Всего за ночь в Керчи выпала почти месячная норма осадков, сообщила КП-Крым начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.
- В городе за ночь выпало 27 миллиметров снега при том, что месячная норма составляет 31 миллиметров, - отметила Любецкая.
По ее словам, в остальных городах осадков выпало чуть меньше. Погода должна улучшиться уже к середине следующей недели.
Напомним, из-за сильного снегопада и плохих погодных условий в Керчи и Феодосии перестал ходить междугородний транспорт, а на автовокзалах организовали пункты обогрева.
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