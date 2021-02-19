В городе за ночь выпало 27 миллиметров снега Фото: Архив "КП"

Всего за ночь в Керчи выпала почти месячная норма осадков, сообщила КП-Крым начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.

- В городе за ночь выпало 27 миллиметров снега при том, что месячная норма составляет 31 миллиметров, - отметила Любецкая.

По ее словам, в остальных городах осадков выпало чуть меньше. Погода должна улучшиться уже к середине следующей недели.

Напомним, из-за сильного снегопада и плохих погодных условий в Керчи и Феодосии перестал ходить междугородний транспорт, а на автовокзалах организовали пункты обогрева.

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