Не вписался в поворот: В Саках произошло ДТП с тремя машинами

Фото: скриншот из видео "Плохие новости Крым|Симферополь|Севастополь ДТП"/"Вконтакте"

В Саках ночью 17 февраля произошло ДТП с тремя автомобилями. На видео, опубликованном в соцсетях, видно, как темную иномарку заносит на повороте, и она влетает в два припаркованных автомобиля. Затем виновник ДТП скрывается с места происшествия.

- Около часа ночи в городе Саки на выезде с улицы Симферопольская на площадь Революции произошло ДТП. Автомобиль темного цвета скрылся с места происшествия. Был причинен материальный ущерб двум автомобилям, которые были припаркованы на площади Революции, - сообщил Дмитрий Платонов, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения МО МВД России «Сакский».

Сотрудники ГИБДД ищут очевидцев происшествия и просят обращаться в Сакское отделение или же набирать 102.

В пресс-службе УГИБДД МВД по РК КП-Крым сообщили, что пострадавших в аварии нет.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50