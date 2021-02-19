Аэропорт "Симферополь" работает в штатном режиме Фото: Анна КИРИЕНКО

Аэропорт «Симферополь» работает в штатном режиме, прием и отправка рейсов идут без задержек.

- Уборка от снега взлетно-посадочной полосы, маршрутов руления и перрона в аэропорту Симферополь осуществляется в постоянном режиме с 18 февраля, - отметили КП-Крым в пресс-службе аэропорта.

На данный момент задействовано около десятка единиц техники, в том числе, 6 плужно-щеточных машин, одна шнекороторная, несколько тракторов. Принятые меры позволяют аэропорту осуществлять прием и отправку рейсов в штатном режиме.

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