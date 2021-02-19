Поезда идут в Крым с материка по расписанию

По Крыму поезда идут также с соблюдением расписания. Фото: Архив "КП"

Железнодорожное сообщение между Крымом и материковой частью России осуществляется в штатном режиме. Поезда идут на полуостров и обратно с соблюдением расписания.

Как сообщили в пресс-службе «Крымской железной дороги», по республике поезда также ходят в рамках графика.

Напомним, что сегодня из-за сильного снегопада было перекрыто автомобильное движение по Крымскому мосту. Сейчас на этой транспортной артерии идет расчистка дорожного полотна.

При этом на федеральной трассе «Таврида» образовались автомобильные заторы. Сотрудники ГИБДД перенаправляют водителей на старую трассу керченскую трассу. Для автомобилистов открыт пункты обогрева.

Также стоит заметить, что из-за непогоды между Крымом и материковой частью РФ временно приостановлено движение автобусов.

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