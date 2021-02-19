Симферопольцам пришлось выталкивать забуксовавший в снегу автобус

Пассажирам симферопольской маршрутки №79 пришлось выталкивать транспорт из снега. Фото: скриншот из видео

Сегодня утром симферопольцы столкнулись с огромными пробками и снежными заносами на дорогах. А так как столицу обильно накрывало осадками всю ночь, коммунальщики просто не успевали расчищать город. Транспорт начал буксовать из-за «каши» на дорогах. Так, пассажирам пришлось выходить из городского автобуса № 79 на дорогу, чтобы вытолкать его из снега.

Происходящее очевидцы сняли на камеру. Кадры появились в группе «Черный список Симферополь» соцсети «ВКонтакте».

- Огромная благодарность Сергею Валерьевичу за возможность несколько раз попасть в аварию, а после толкать автобус. Все это утром, когда люди спешат на работу, - с иронией написали пользователи в Сети.

Тем временем в администрации Симферополя сообщают, что сегодня на борьбу со стихией вышло 9 единиц спецтехники МБУ «Город». Кроме того, на улицах города трудится 255 дворников.

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