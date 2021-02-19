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Плохая видимость мешает открыть движение по Крымскому мосту

Расчистка путепровода от снега продолжается
Анна КИРИЕНКОАнна КИРИЕНКО
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Движение по Крымскому мосту возобновится по фактической погоде

Движение по Крымскому мосту возобновится по фактической погоде

Низкая видимость и сильный боковой ветер не позволяют возобновить движение автотранспорта по Крымскому мосту. Расчистка дорожного полотна от снега продолжается.

- Движение перекрыто в обоих направлениях, - отметили КП-Крым в ФКУ Упрдор «Тамань». - Работы по очистке от снега продолжаются. Движение будет возобновлено по фактической погоде.

Напомним, сильный снегопад стал причиной остановки проезда по Крымскому мосту. С 6 утра посты ГИБДД разворачивают транспорт в обратном направлении. На трассе «Таврида» автомобильные заторы. Межрегиональное автобусное сообщение приостановлено.

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