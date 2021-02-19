Горсовет Симферополя принял отставку Елены Проценко

Елена Проценко проработала всего полтора года.

Депутаты городского Совета Симферополя приняли 19 февраля отставку главы администрации столицы Крыма Елены Проценко. Она, напомним, написала заявление об увольнении по собственному желанию 17 февраля.

Кроме этого, горсовет утвердили свои решением назначение Валентина Демидова временно исполняющим обязанности главы Симферополя. В кресле сити-менеджера он пробудет до вступления в должность нового главы города, после его избрания.

Проценко, заметим, возглавляла администрацию с октября 2019 года. Она стала четвертым руководителем столицы Крыма, который покинул эту должность за последние годы.

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