Генпрокуратура РФ возбудит уголовное дело против Украины за геноцид жителей Крыма

Парламент РК готовит обращение в Генпрокуратуру. Фото: Никита ПОЛЬКО

Депутаты Крыма будут готовить обращение в Генеральную прокуратуру России с просьбой возбудить уголовное дело о геноциде жителей республики со стороны Украины, которая устроила жителям полуострова водную блокаду.

Как сообщил спикер крымского парламента Владимир Константинов, водная блокада и ее последствия, которые исчисляются многомиллионными убытками, только начало.

- Это попытка уничтожения нас как народа, попытка массового убийства и геноцида. Так мы будем квалифицировать эти обвинения, - заявил спикер парламента.

По мнению Константинова, уголовное дело против Украины должно быть не просто возбуждено, но и закончится обвинительным приговором.

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