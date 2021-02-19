«Не перевелись еще в Крыму добрые гаишники»: Соцсети оценили поступок инспектора ДПС

Сотрудник ДПС перевел старушку через дорогу. Фото: кадр видео: Черный список Симферополь/VK

В Симферополе холодно и неуютно, дороги и тротуары оккупировала гололедица. Неуютно себя чувствуют и автолюбители, и пешеходы. Особенно тяжко пожилым людям. Старикам и старушкам зачастую нужна помощь и среди крымчан находятся добрые сердца.

- Бабуля долго не могла перейти улицу - стояла и ждала, когда же прервется поток машин. Мимо ехал наряд ДПС, который и помог пенсионерке: гаишники остановились, и один из них перевел бабулю через дорогу, - сообщает пост, сопровождающий короткое видео в популярном крымском паблике.

Пользователи живо оценили позитивную новость - за пару часов почти двадцать тысяч лайков. В комментариях же развернулась целая дискуссия: «Среди всеобщего хамства и равнодушия, мы удивляемся простым человеческим поступкам. Просто нужно быть людьми!»; «Не перевелись еще на Крымском полуострове добрые гаишники. Всем добра и позитива!»; «Автор видео долго стоял и смотрел как бабушка не могла перейти дорогу?! Когда же приехал наряд ДПС, то взялся за телефон?»; «Сотрудники полиции - молодцы. И среди них есть люди-человеки!»; «Крымские гаишники самые адекватные!»

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50