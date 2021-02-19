Появилось видео, как пассажиры в Керчи выталкивали автобус из снежных заносов

Фото: "Керчь.Инфо"

Пассажирам керченской городской маршрутки №23 утром 19 февраля пришлось несладко: коммунальщики еще не успели разгрести «горы снега», которые образовались ночью, и автобус буквально застрял.

На видео, предоставленном очевидцами в редакцию «Керчь ИНФО» видно, как пассажиры вышли из маршрутки и всеми силами толкают автобус из снежного заноса.

Напомним, в ночь на 19 февраля в Крыму снова прошел сильный снегопад. По данным Крымского гидрометцентра, высота снежного покрова в Керчи – 47 сантиметров, в Симферополе чуть меньше - 21 сантиметр. Крымский мост и трассу «Таврида» расчищают от снега, движение по мосту временно перекрыто.

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