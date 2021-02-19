Фотофакт: Как север Керченского полуострова засыпало снегом

Зимнее Щелкино. Фото: instagram.com/viktoriya_bunyak/

Зимняя погода кого-то огорчает «бездорожьем», других же радует красивыми видами. Талантливый крымский фотограф из Щелкино порадовала своих подписчиков в Instagram восхитительной фотосессией.

Февраль в Крыму. Фото: instagram.com/viktoriya_bunyak/

- Вчера город внезапно засыпало красивым снегом. Вечером ветра не было, температура около 0°. Самое время подышать свежим воздухом! Хорошо, что мы вышли погулять. Такая красота. Как в сказке! - пишет крымчанка на своей странице.

Фотографии и правда получились необычными: белый снег и темнота ночи создали волшебный контраст.

Пользователи соцсетей выразили свое восхищение, назвав фото удивительными, фантастическими и необычными.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50