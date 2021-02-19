Заявление Аксенова: Когда будет открыто движение по трассе «Таврида»

Заторы на трассе образовались с самого утра. Фото: Автопартнер Крым Севастополь ДТП

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что автомобильное движение по федеральной трассе «Таврида» будет возобновлено после 14.00. Пока на дороге образовались заторы из машин, людям помогают сотрудники МЧС. При этом автоинспекторы перенаправляют транспортные потоки с «Тавриды» на старую феодосийскую трассу. Расчисткой снега занимаются 30 единиц спецтехники.

- Докладывают, что рабочее движение по «Тавриде» в районе Багерово будет возобновлено с 14.00, - заявил Аксенов журналистам и добавил, что для расчистки трассы брошены силы «Черноморнефтегаза», Росгвардии, МЧС и Минобороны.

Напомним, что сегодня из-за сильного снегопада было перекрыто автомобильное движение по Крымскому мосту. Сейчас на этой транспортной артерии идет расчистка дорожного полотна. Также стоит заметить, что из-за непогоды между Крымом и материковой частью РФ временно приостановлено движение автобусов.

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