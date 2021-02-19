Крымские спасатели доставали машину скорой помощи из снежного заноса

Медики не могли добраться к мужчине с поврежденной ногой. Фото: МЧС по РК

Машина скорой медицинской помощи в Феодосии направлялась к пострадавшему мужчине, но застряла в снегу. Сообщение об этом поступило на пульт МЧС в 06:40 19 февраля.

К месту происшествия направились пять сотрудников «КРЫМ-СПАС».

Выяснилось, что застрявшая машина не единственная беда. Медики не могли добраться к пациенту, который направился на встречу скорой, но оступился и повредил ногу.

- Спасатели долго не могли найти пострадавшего из-за метели, но обнаружили его на краю дачного массива. На тот момент у крымчанина уже были признаки обморожения, - рассказали в пресс-службе МЧС по РК.

Спасатели накрыли его изофилическим одеялом и отвели в карету скорой помощи, которая находилась на расстоянии 1,5 километров.

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