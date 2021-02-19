Украина попросит ЕС ввести новые санкции против России из-за Крыма

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Украина будет снова обращаться к Евросоюзу с просьбой применить новые санкции против России, так как МИД незалежной считает, что РФ нарушает права человека в Крыму. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба.

Украинский министр напомнил, что в прошлом году призвал Евросоюз применить механизм санкционных ответов на «нарушение прав человека в Автономной Республике Крым».

- Мы будем последовательно настаивать на том, что санкции должны быть внедрены за такие нарушения прав человека. Уже сегодня я подпишу эти документы, и мы обратимся к Европейскому союзу с такой просьбой, - заявил Кулеба.

По его словам, вопрос о ситуации в Крыму вынесут на заседание Генассамблеи ООН 23 февраля, где будет представлен доклад о ситуации на полуострове и в Донбассе.

Одной из тем для обсуждения Кулеба назвал «последнюю волну репрессий против крымских татар». Напомним, что в МИД Украины назвали политическим преследованием задержание шестерых подозреваемых за участие в запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».

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