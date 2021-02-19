Крымская столица застряла в пробках из-за непогоды

Фото: "Черный список" / ВК

Из-за непогоды в пятницу, 19 февраля, перед рабочим днем встал весь Симферополь. Сильные снегопады привели к заторам во всем городе.

По данным «Яндекс Карт», десятибалльные пробки уже дошли до Евпаторийского шоссе, улицы Леси Украинки и района железнодорожного вокзала.

По словам очевидцев, в центре крымской столицы тоже наблюдаются сильные заторы.

Пассажиры общественного транспорта решили не тратить время на долгую дорогу и пошли пешком.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50