На расчистку улиц Симферополя от снега вышли сотни дворников

Сотни дворников борются с последствиями стихии. Фото: Крым 24

Крым продолжает засыпать снегом. Пока Керченский полуостров оказался заблокирован последствиями стихии, а движение по Крымскому мосту и трассе «Таврида» приостановлено, Симферополь встал в десятибалльных автомобильных пробках.

На улицах столицы Крыма работает 10 единиц спецтехники и 255 дворников, сообщает «Крым 24».

Власти Симферополя просят местных жителе и гостей города воздержаться от использования личного автотранспорта и быть максимально внимательными на дорогах.

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