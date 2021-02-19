Феодосия из-за непогоды лишилась транспортного сообщения с ближайшими поселками

Город ждет пока расчистят трассу от снега. Фото: администрация Феодосии

Феодосия оказалась отрезанной от других поселков, так как трассу засыпало снегом, а сотрудники «Крымавтодора» не справляются с нагрузкой. Люди временно не могут добраться в Коктебель, Щебетовку, Курортное, Орджоникидзе и Краснокаменку.

- Курсирование общественного транспорта временно приостановлено в поселки рядом с Феодосией. Состояние дороги не позволяет проехать туда автобусом. На Орджоникидзе утром попыталась выехать маршрутка, но застряла в снегу. С помощью сотрудников МЧС пассажиры были доставлены в конечный пункт, но больше транспорт мы не пускаем ради безопасности людей, - рассказали КП-Крым в администрации города.

Как только дорогу расчистят - транспортное сообщение будет возобновлено.

Междугородними трассами занимается «Крымавтодор», но по имеющейся информации большинство техники они сейчас отправили в Судак.

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