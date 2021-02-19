В частном доме райцентра Ленино обнаружили схрон оружия времен Великой Отечественной войны

Арсенал времен ВОВ ждеал своего часа на чердаке. Фото: МВД по РК

В райцентре Ленино на чердаке частного дома правоохранители обнаружили схрон оружия времен Великой Отечественной войны. Эксперты высоко оценили сохранность винтовок, карабинов и пистолетов — они пригодны к использованию, сообщает Крымское информационное агентство.

- Также с места происшествия изъято большое количество патронов к нарезному и гладкоствольному оружию, в том числе современных образцов, - уточнили в МВД по РК.

По факту незаконного хранения оружия и боеприпасов возбуждено уголовное дело.

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