Крымчане до марта останутся без платежек ЕИРЦ

Единых платежек за мусор и капремонт не будет минимум до марта Фото: Архив "КП"

Оплата за вывоз мусора и капремонт многоквартирных домов по единой платежной квитанции возобновится не раньше марта. Крымский республиканский единый информационно-расчетный центр (ЕИРЦ) занимался рассылкой платежек до конца 2020 года.

– Все, кто ждут платежного документа (а мы прогнозируем, что их абоненты получат уже в марте), могут пока взять определенную паузу. Никакие пени и штрафы за несвоевременную оплату начислять не будут, – цитирует «Крымская газета» министра ЖКХ Крыма Сергея Донца. Чтобы не накапливать задолженность, делать взносы можно по реквизитам прежних платежек или через интернет-банкинг. ГУП РК «Крымэкоресурсы» увеличит количество абонентских отделов, Фонда капремонта — проводит самостоятельную закупку услуг по печати и распространению платежек. ЕИРЦ участвует в торгах по исполнению таких услуг.

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