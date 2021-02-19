Крымчан и гостей полуострова просят отказаться от поездок в Керчь и через горные перевалы

Водителей просят воздержаться от поездок в восточном и южном направлении. Фото: пресс-служба главы РК

МЧС Крыма призывает крымчан и гостей полуострова воздержаться от поездок в Керчь, через Грушевский и Ангарский перевалы, а также на плато Ай-Петри. Междугородние автобусные перевозки в восточном и южном направлении приостановлены.

- По возможности ограничить движение на автотранспорте по трассе «Таврида», через Ангарский, Грушевский перевал, гору Ай-Петри, а также по дорогам, проходящим по горно-лесной местности, - отметили в МЧС. - Трасса Ялта-Ай-Петри-Соколиное закрыта для движения всех видов транспорта запрещающими дорожными знаками. Руководителям автотранспортных предприятий поручено следить за изменениями погодных условий, провести дополнительный инструктаж для водителей междугородних рейсов. Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50