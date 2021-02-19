Симферопольский парк очистили от снега Кот в сапогах и Донателло

Веселая компания для расчистки снега. Фото: МБУК «Парки столицы»

Излюбленное место отдыха жителей и гостей Симферополя - Детский парк, как и весь город, украсили сугробы. Здесь проблему решили с использованием «волшебства».

- На помощь в борьбе со снежными заносами сотрудникам муниципального бюджетного учреждения «Парки столицы» пришли сказочные персонажи, – рассказали в пресс-службе МБУК «Парки столицы», отметив, что задача была успешно выполнена. - Дорожки расчищены, приходите гулять по аллеям с заснеженными, как в сказке, деревьями.

Появление сказочных героев особенно пришлось по душе маленьким посетителям парка, которые были просто в восторге от трудолюбия мурлыки и черепашки-мутанта. Достойный пример, что и говорить для подрастающего поколения!

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