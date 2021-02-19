Фотофакт: В симферопольском парке имени Гагарина замерзло озеро

Утки и лебеди спокойно прогуливаются по замерзшему озеро. Фото: Иван Курабцев

Из-за сильных морозов, которые пришли в Крым на прошлой неделе, в Гагаринском парке Симферополя замерз пруд.

Почти весь пруд покрылся белой кромкой льда. Фото: Иван Курабцев

Почти все озеро покрылось кромкой льда, но в некоторых местах из-за теплых лучей солнца в речке уже начало таять.

Но в некоторых местах пруд начал таять из-за теплых лучей солнца. Фото: Иван Курабцев

Напомним, с самого утра весь полуостров превратился в настоящую зимнюю сказку. Огромные хлопья снежинок, пушистые сугробы и полностью заснеженные дороги. Из-за снегопада утром 19 февраля перекрыли Крымский мост, а затем и трассы «Таврида». Для того, чтобы нормализовать движение на дорогах, властям полуострова пришлось объявить готовность к ЧС.

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