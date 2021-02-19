Приставил нож к горлу и забрал телефон: Житель Симферополя грабил женщин

Подозреваемый. Фото: МВД по РК

В Симферополе сотрудники полиции задержали подозреваемого в двух разбойных нападениях

- Вечером на улице Киевской молодой мужчина подошел сзади к женщине, которая разговаривала по мобильному телефону. Прислонив к горлу нож, он выхватил у нее телефон и скрылся, - сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Потерпевшая, обратившись за помощью в дежурную часть, рассказала, что в чехле телефона, который стоит свыше 70 тысяч рублей, находилось водительское удостоверение на ее имя.

Спустя несколько дней похожее ограбление произошло на улице Лермонтова.

- В этот раз случае злоумышленник, вооружившись предметом, похожим на пистолет, потребовал у потерпевшей телефон и денежные средства, - отметили в ведомстве.

Оперативники поймали подозреваемого в разбое. Ранее нее судимый 18-летний симферополец на допросе рассказал, что телефон продал за 15 тысяч рублей, а документы выбросил.

При обыске была изъята одежды, в которой он был при нападениях.

На подозреваемого завели уголовные дела за разбой. По ч. 2 ст. 162 УК РФ парню грозит до 10 лет тюрьмы.

- Злоумышленник задержан и помещен в изолятор временного содержания. Отрабатывается причастность задержанного к аналогичным преступлениям в городе Симферополя, - сообщили в пресс-службе МВД по РК.

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