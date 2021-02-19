В Крыму снегопад вызвал перебои в подаче электроэнергии

Наледь на проводах вызвала перебои в работе электричества Фото: Елена ЛЕЛЮК

Снегопад и наледь в Крыму вызвали перебои в работе линий электропередач. За 18-19 февраля в регионе произошло больше 10 аварий на сетях.

Свет пропадал в Судаке, Ленинском и Белогорском районах.

Ночью в Ленинском районе произошло 7 технологических нарушений, их устранили в течение часа. В селах Семисотка и Петрово подачу электроэнергии восстановили за 3 часа. Работы продолжаются в селе Заветное.

Повреждение подстанции в Белогорском районе 18 февраля в 19:15 обесточило 2 тысячи 244 абонента. Дефект устранили через 1,5 часа.

Утром в Судаке ветер повредил 2 кабельные линии электропередачи, без света осталась 1 тысяча 638 абонентов. Энергетики выделили поврежденные участки и обеспечили население электроэнергией в 09:05.

Всего ночью с авариями боролись 42 бригады энергетиков с привлечением 39 единиц специальной техники.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50