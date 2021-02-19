В Симферополе 20 февраля частично отключат электричество

Свет исчезнет на несколько часов.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
20 февраля в отдельных районах Симферополя пропадет свет, потому что энергетики будут приводить в порядок оборудование.
Где не будет света
СИМФЕРОПОЛЬ
с 8.00 до 17.00
ул. Битумная, 2-44(чет), 1-31(нечет);
ул. Линейная, 8-78(чет);
ул. Салгирная, 2-26(чет), 1-15(нечет);
пер. Салгирный, 2-14(чет), 1-17/28(нечет);
ул. Мелитопольская, 4-112(чет), 1-99(нечет);
пер. Мелитопольский, 1-4;
Каменский массив – садовые товарищества: «Вишневый сад», «Радуга», «Веселая долина», «Коммунальник», «Полиграфист», «Электрификатор», «Надежда»
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