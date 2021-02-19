В Симферополе 20 февраля частично отключат электричество

Свет исчезнет на несколько часов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

20 февраля в отдельных районах Симферополя пропадет свет, потому что энергетики будут приводить в порядок оборудование.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Битумная, 2-44(чет), 1-31(нечет);

ул. Линейная, 8-78(чет);

ул. Салгирная, 2-26(чет), 1-15(нечет);

пер. Салгирный, 2-14(чет), 1-17/28(нечет);

ул. Мелитопольская, 4-112(чет), 1-99(нечет);

пер. Мелитопольский, 1-4;

Каменский массив – садовые товарищества: «Вишневый сад», «Радуга», «Веселая долина», «Коммунальник», «Полиграфист», «Электрификатор», «Надежда»

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50