Крым ждет первых туристов в длинные выходные на 23 февраля и 8 марта

Первый турист поедет в Крым уже в эти выходные.Фото: Минтранс РК

Крым ждет первый наплыв туристов в праздничные выходные на 23 февраля и 8 марта. Туристы выбирают отели класса «5 звезд» и виллы на Южном берегу Крыма, где цена за сутки оставляет 50-60 тысяч рублей.

Вице-президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков считает, что все шесть пятизвездочных отелей Крыма в праздничные дни будут заполнены под завязку.

- Все хотят отдыхать в Крыму, - цитирует Волкова ForPost. - И на праздничные выходные, выпадающие на 23 февраля и 8 марта, россияне будут отдыхать внутри страны.

Люксовый отдых выбирают жители Москвы и Московского региона, Сакнт-Петербурга и туристы из северных регионов. Особым спросом пользуются виллы на побережье, выбор которых в Крыму весьма ограничен.

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