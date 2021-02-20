Погода в Крыму на 20 февраля: штормовое предупреждение и тепло до +4

Симферополь примерил белоснежное одеяние. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

20 февраля на Крымском полуострове актуально штормовое предупреждение. Если в день святого Луки на закате красное солнце - лето будет холодным и ветреным.

- В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный до 12 м/с. Температура воздуха днем около 0°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер днем южный до 11 м/с. Днем до +4°. На дорогах местами гололедица.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без существенных осадков. Гололедица. Ветер юго-восточный до 12 м/с. Днем тепло до +3°.

Температура воды в Черном море + 7°…+ 11°.

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