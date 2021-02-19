Открыто движение по Крымскому мосту в сторону Тамани

На трассе "Таврида" автомобили застряли в снежных переметах. Фото: vk.com/Инцидент Крым.Симферополь.Севастополь ДТП

Автомобильное движение по Крымскому мосту отрыто в сторону Таманского полуострова. В обратном направлении проезд только до Керчи и с интервалом движения.

- Движение по Крымскому мосту открыто с 19:13, - уточнили в МЧС Крыма. - В сторону Краснодара – для всех видов транспорта. В сторону Крыма – только для жителей города Керчь, только легковые автомобили с частотой 1 машина каждые 5 минут.

Движение автомобилей по трассе «Таврида» от Керчи до Симферополя перекрыто до утра субботы, 20 февраля. Автобусное сообщение из Симферополя на восточном и южном направлениях не осуществляется.

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