В Коктебеле начался снос незаконных объектов на набережной

Город хотят привести в надлежащий вид Фото: Архив "КП"

На берегу Коктебеля планируют снести 25 незаконных коммерческих объектов. Как сообщили в пресс-службе администрации Феодосии, 6 из них уже успели снести.

- Из 15 оставшихся шесть будут демонтированы в ближайшее время силами подрядной организации с возложением затрат на собственников. По остальным, скорее всего, будут судебные разбирательства. В том числе это касается колеса обозрения, которое проблематично демонтировать, - отметили в пресс-службе.

Не так давно в мэрии города сообщали о том, что в городе готовы снести колесо обозрения. Но позже выяснилось, что для таких работ нужна определенная техника, а город ею не располагает. Все сносы планируют завершить до конца текущего месяца.

На месте сносов власти города хотят организовать ярморочную торговлю.

- Общее мнение: курортный поселок должен выглядеть презентабельно и современно, чего сегодня о нем сказать, к сожалению, нельзя, - написал глава администрации Феодосии Бовтуненко на своей странице в соцсети.

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