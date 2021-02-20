Где в Симферополе 20 февраля отключат электричество

Свет пропадет на нескольких улиц Фото: Архив "КП"

В субботу, 20 февраля, в некоторых районах крымской столицы будут отключать свет из-за капитального ремонта электрооборудования, сообщили в пресс-службе ГУП РК «Крымэнерго».

Так, для того, чтобы обеспечить безопасность, с 8 утра до 5 вечера будут обесточены следующие улицы:

Ул. Битумная, 2-44;

Ул. Линейная 8-78;

Ул. Салгирная, 2-26; 1-15;

Пер. Салгирный, 2-14; 1-17/28;

Ул. Мелитопольская, 4-112; 1-99;

Пер. Мелитопольский, 1-4;

СТ «Вишневый сад», «Радуга», «Веселая долина», «Коммунальщик», «Полиграфист», «Электрификатор», «Надежда».

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50