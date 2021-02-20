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Аксенов рассказал, как работает трасса «Таврида» после снегопада

На крымских дорогах продолжает работать 120 единиц техники
Александра ТимощенкоАлександра Тимощенко
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Почти сутки движение по трассе было закрыто

Почти сутки движение по трассе было закрыто

После того, как было возобновлено движение по «Тавриде» и Крымскому мосту, проехать по ней можно только по одной полосе, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Сейчас в Крыму продолжает работать больше 120 единиц техники для расчистки снега.

- Несмотря на то, что других чрезвычайных происшествий, касающихся погоды, у нас не было, ночью произошел пожар в 18-квартирном деревянном доме в пгт Парковом, Большая Ялта, - также отметил Аксенов.

Он добавил, что все люди, которые находились в лагере «Смена», расселены, а часть из них осталась у своих родственников. Им окажут материальную помощь.

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