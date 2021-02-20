В Крыму за сутки выявлено 109 новых случаев коронавируса

За сутки в Крыму 109 новых случаев коронавирусной инфекции Фото: "КП" Архив

За истекшие сутки в Крыму выявлено 109 новых случаев коронавирусной инфекции, в том числе 19 - с бессимптомным течением заболевания.

- Из общего количества заболевших 92 выявлены при обращении за медицинской помощью, 17 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям,- сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Лаборатории обследовали на COVID-19 2749 человек. Выписаны с выздоровлением 145.

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