Черноморский флот готовит праздничный салют к 23 февраля

Фото: Архив "КП"

В честь Дня защитника Отечества Черноморский флот готовится к праздничному артиллерийскому салюту.

В Минобороны РФ сообщили, что личный состав уже провел тренировку расчетов салюта, отработан порядок действий при выполнении выстрелов из 122-мм гаубиц Д-30.

- 23 февраля артиллерийские залпы будут выполнены в Севастополе с территории Михайловской батареи, в Симферополе - с территории музея-заповедника «Неаполь Скифский» и в Керчи - с территории яхт-клуба, - говорится в сообщении.

В обеспечении салюта задействуют шесть орудий 122-мм гаубиц Д-30 и семь салютных установок СПУ 2А85. Праздничный фейерверк начнется в 21:00.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50