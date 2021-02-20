Виновника аварии, где погибли крымские полицейские, взяли под стражу

Трое крымских полицейских скончались вследствие аварии 2 февраля. Фото: Следком по РК

В Крыму взяли под стражу виновника аварии, где погибло трое полицейских. ДТП произошло 2 февраля на трассе Кировское-Приветное.

Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в пресс-службе СКР по Крыму и Севастополю.

Напомним, 2 февраля сотрудники МВД на патрульной машине возвращались из Кировского района в Симферополь. В салоне автомобиля Lada Priora находилось 5 человек - четверо полицейских и перевозимый ими осужденный. Внезапно в них врезалась, выехавшая на встречную полосу, Skoda Oсtavia. Оказалось, что виновник аварии пытался объехать велосипедиста, но сбил его и врезался в машину полиции.

В результате аварии трое полицейских скончались на месте. С различными травмами медики госпитализировали водителя Skoda, сотрудника конвойной службы и осужденного мужчину.

Следователи доказали, что велосипедист ехал со специальным включенным фонарем. Также они подтвердили, что водитель Skoda мог притормозить и не обгонять велосипедиста, тем самым не выезжать на встречную полосу.

Суд поставил заключить обвиняемого под стражу до конца следствия.

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