В керченских гостиницах на ночь разместили всех пассажиров, застрявших в городе из-за перекрытого моста

Трасса "Таврида". Фото: Евгений Сибиряк

Все пассажиры междугороднего транспорта и межрегиональных маршрутов, которые не смогли отправиться на маршрут из-за перекрытой трассы «Таврида» и Крымского моста, были размещены в керченских гостиницах. Об этом КП-Крым сообщил глава администрации Керчи Сергей Бороздин.

- Сейчас все автобусы ходят в штатном режиме. Транспорт сейчас ходит и междугородний, и межрегиональный из Керчи. Все люди, которые были вынуждены остаться в Керчи из-за задержек транспорта, вернулись по своим маршрутам. Несколько часов назад ушел последний автобус, - сообщил Сергей Бороздин.

По его словам, все люди, застрявшие на трассе «Таврида», также были размещены в гостиницах. На ночь было расселено около 215 человек. На стоянке грузового транспорта находилось 56 фур и около 70 человек.

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