В Крыму за сутки от коронавируса умерли 7 человек

Общее количество смертей от коронавируса достигло 890 Фото: "КП" Архив

В Крыму за сутки от коронавирусной инфекции умерли 7 человек. Общее количество смертей достигло 890.

В стационары с диагнозом covid и пневмония госпитализированы 85 человек.

На амбулаторное лечение направлены 37 человек.

С начала периода наблюдений выявлено 35124 положительных на Covid-19. Выписано с выздоровлением - 30826.

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