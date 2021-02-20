В Крыму за сутки от коронавируса умерли 7 человек

Общее количество смертей от коронавируса достигло 890
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В Крыму за сутки от коронавирусной инфекции умерли 7 человек. Общее количество смертей достигло 890.
В стационары с диагнозом covid и пневмония госпитализированы 85 человек.
На амбулаторное лечение направлены 37 человек.
С начала периода наблюдений выявлено 35124 положительных на Covid-19. Выписано с выздоровлением - 30826.
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