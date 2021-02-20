Бороться с последствиями снегопада Крыму помогали военные ЧФ

Крым сутки справлялся с последствиями снегопада. Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

С выпавшим с 18 по 19 февраля снегом Крыму помогали бороться военные ЧФ. Они вышли на помощь дорожным службам и спасателям. Совместными силами специалисты расчищали дороги региона.

Больше всего осадков пришлось на восточную часть полуострова, рассказали в отделе информационного обеспечения Черноморского флота пресс-службы Южного военного округа.

Из сугробов застрявшие фуры вытаскивали армейские тягачи. Всего с аномальными осадками вышли справляться 20 военнослужащих и шесть единиц спецтехники - машина техпомощи, инженерная машина разграждения и ремонтно-эвакуационные машины.

Военным пришлось эвакуировать больше 30 машин из сложного участка трассы Новониколаевка - Керчь, протяженность которой 40 километров.

За ночь с 18 на 19 февраля в Керчи выпала месячная норма осадков, из-за чего было остановлено движение по Крымскому мосту и трассе «Таврида». Восстановить его удалось лишь утром 20 февраля.

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