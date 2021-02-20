В Симферополе выставили на продажу здание ТЦ «Berg»

Что будет находиться в здании ТЦ после продажи - неизвестно. Фото: Яндекс.Панорамы

На продажу выставили здание торгового центра «Berg», который находится в центре Симферополя. Его оценили в 1,2 миллиарда рублей. Объявление о продаже выставили на интернет-сервисе.

- В центре столицы Крыма продается торгово-развлекательный центр Berg. Он расположен на пересечении улиц Кирова и Карла Маркса. Общая площадь помещений составляет 5 тысяч 192,7 кв. м. Здание занимает участок площадью 2 тысячи 421 кв. м. Цена - 1,2 миллиарда рублей или 16 миллионов долларов, - указано на сайте объявлений.

Агент по недвижимости разъясняет, что вокруг торгового центра есть парковочные места, а на крыше имеется летняя площадка. Кроме того, в торговом центре существует три входа, а между этажами - эскалаторы. Также авторы объявления добавили, что ТЦ оборудован по всем требованиям законодательства РФ.

Сейчас здание принадлежит некому юридическому лицу, его данные не раскрываются.

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