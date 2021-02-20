Сотрудники МЧС освободили из «снежного плена» 307 машин на трассе «Таврида»

Фото: "Автопартнер Крым"/"Вконтакте"

За сутки, пока было перекрыто движение по трассе «Таврида», 281 человек получил помощь в мобильных пунктах обогрева на участке трассы от Феодосии до Керчи.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Крым, 226 человек переждали непогоду в трех пунктах временного размещения.

По данным ведомства, в настоящий момент в штатном режиме осуществляется движение на Ангарском и Грушевском перевалах, нигде нет пробок. Однако по-прежнему закрыто для въезда плато Ай-Петри с обеих сторон.

На проблемный участках трассы «Таврида» спасатели освободили от снежных заносов 307 автомобилей, в которых находились 509 человек, в том числе - автобус с 19 пассажирами. На остальных дорогах Крыма не требовалась помощь сотрудников МЧС.

Помимо этого, в пресс-службе чрезвычайного ведомства сообщили, что 54 фуры остаются на территории заброшенного аэродрома в Керчи. Для водителей развернули отдельный пункт обогрева.

Напомним, утром 20 февраля было восстановлено движение по Крымскому мосту и трассе «Таврида». Восстановлено междугороднее и межрегиональное автобусное сообщение.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50