На пожаре в Красноперекопске спасли 80-летнюю женщину

Из горящего дома вывели 80-летнюю женщину. Фото: ГУ МЧС по РК

В Красноперекопске на пожаре в частном доме спасли 80-летнюю женщину. Пострадавшая наглоталась угарного газа.

По информации пресс-службы республиканского главка МЧС, информация о пожаре поступила в службу спасения вечером 19 февраля. Со слов заявителя, в горящем доме могут находиться люди.

- Газодымозащитной службой оперативно проведена разведка всех помещений в доме, в ходе которой была обнаружена пострадавшая, - сообщили в МЧС.

Пожилую женщину вывели из огня и передали медикам. С отравлением угарным газом в состоянии комы 2 степени госпитализирована в реанимацию Красноперекопской горбольницы.

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