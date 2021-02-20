В новый симферопольский медцентр им. Семашко пустят троллейбус

Помимо автобусов к новому медцентру Семашко будут курсировать еще и троллейбусы. Фото: «Крымтроллейбус»

К симферопольской республиканской больнице им. Семашко теперь будет ходить троллейбус. Местные жители попросили власти продлить маршрут троллейбуса №16 до новой больницы, рассказали в пресс-службе ГУП РК «Крымтроллейбус».

Выяснилось, что с многочисленными просьбами о продлении троллейбуса №16 в министерство транспорта обратились сами симферопольцы и жители пригорода.

Курсирование транспорта в тестовом режиме началось с 19 февраля. Троллейбус будет заходить на территорию медцентра для удобства граждан. Выполнять рейсы будет 4 единицы с удлиненным автономным ходом.

В транспорте вмещается до 100 пассажиров, а еще имеются места для инвалидов.

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