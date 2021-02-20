В Крыму поменяются правила прохождения техосмотра

С 1 марта всем водителям аннулируют диагностические карты Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Крыму собираются ужесточить правила прохождения техосмотра транспорта. Также диагностические карты автомобилей могут аннулировать уже с 1 марта 2021 года.

Карты не будут действовать лишь у тех водителей, которые фактически не посещали станцию техосмотра.

С марта станет возможным получать документы, подтверждающие проведение техосмотра, только в специальных пунктах. Там машину проверят, а также сфотографируют до и после обследования. Лишь тогда автолюбитель получит бумагу с защищенной цифровой подписью. Все остальные диагностические карты больше действовать не будут.

Таким образом власти пытаются бороться с фальсифицированными техосмотрами, рассказали Крымскому информационному агентству в пресс-службе Министерства транспорта РК.

- Если водитель действительно заезжал на пункт, проводил ТО, ремонтировал машину, то никто не аннулирует его диагностическую карту. Все выданные документы о проведении техосмотра до 1 марта в таком случае будут действительны до окончания их срока, - сообщил заместитель министра транспорта Николай Лукашенко.

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