На Крымском мосту восстановят подсветку в цветах триколора

Так подсветка горела до поломки. Фото: официальный информационный сайт строительства Крымского моста

В ближайшее время арки Крымского моста в ночное время загорятся в цвета российского триколора. Об этом КП-Крым сообщили в пресс-службе Управления федеральных автомобильных дорог «Тамань».

- Сейчас продолжаются работы по модернизации элементов подсветки на арках моста. В ближайшее время подсветка перехода будет гореть в цветах российского флага – красным, синим и белым, - уточнили в пресс-службе.

Отметим, что сейчас на мосту можно увидеть только красный цвет арок в ночное время суток.

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