Зоозащитники из Евпатории просят помочь одноглазому коту Мешочку

Кота нашли в мешке измученным, замерзшим и обезвоженным. Фото: фонд «От сердца к сердцу»

Волонтеры евпаторийского фонда «От сердца к сердцу» спасли кота, которого кто-то выбросил на мороз в завязанном мешке. Животное сильно замерзло и было обезвожено. Анализ крови выявил у пушистого воспаление. Подобных котов и собак поступает огромное количество. Зоозащитники не справляются своими силами и просят помощи крымчан.

Активисты рассказали, что усатые пациенты нуждаются в медикаментах и специализированном питании.

- Животных часто выбрасывают на улицу по разным причинам - заболел, надоел. Так мы нашли около центра кота, которого назвали Мешок, потому что нам его подбросили в мешке. Он почти не шевелился, был очень грязный и мокрый, - рассказали представители фонда Крымской газете.

Помимо всего прочего у Мешка были увеличены лимфоузлы и отсутствовал один глаз.

Зоозащитки просят у крымчан помощи. Необходимы антибиотики, глазные капли, антиоксидантные препараты, витамины и многое другое.

Если вы хотите помочь, можете связаться с волонтерами, где вам подробно расскажут как это сделать: +7 (978) 122-02-03, +7 (978) 029-00-05.

Также организации можно перевести любую сумму: Евпаторийский фонд помощи животным «От сердца к сердцу» ИНН/КПП – 9110014108/ 911001001 р/с 40703810300530000033 Банк: АО «ГЕНБАНК» БИК 043510123 к/с 30101810835100000123.

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