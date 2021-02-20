На границе Крыма с Украиной поймали нелегала из Днепра

Мужчину не пустили через пограничный пункт,он решил пойти в обход. Фото: погрануправление ФСБ

Крымские пограничники задержали на границе с Украиной нелегала из города Днепр. 47-летний мужчина после отказа на въезд с легальным пакетом документов решил пойти в обход.

- По причине отсутствия у мужчины правоустанавливающих документов, ему было отказано во въезде в Крым на законных основаниях,- сообщили в пресс-службе погрануправления ФСБ России по Республике Крым. - Несмотря на доводы сотрудников подразделений пограничного контроля, гражданин попытался попасть на полуостров в обход пункта пропуска «Армянск», недалеко от которого и был задержан.

В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело. Мужчина задержан и заключен под стражу.

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