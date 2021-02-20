Не желающий разводиться севастополец задушил и закопал свою жену

Труп убитой женщины ее муж закопал на придомовом участке. Фото: пресс-служба СК Крыма

Севастополец обвиняется в убийстве своей жены, которая хотела с ним развестись. Мужчина сначала сообщил о пропаже супруги в полицию, а позже сознался в том, что сам расправился с ней, сообщили в пресс-службе Следкома по РК и Севастополю.

Крымчанин пришел в полицию 18 февраля, чтобы заявить о пропаже своей жены. Силовики решили обыскать дом, проверить личные вещи семьи, в том числе ноутбук и телефоны. В них специалисты обнаружили данные, которые указывали на убийство. Супруга пропавшей стали допрашивать, выяснять какие у них были отношения. Не выдержав психологического давления мужчина признался в содеянном.

- Ночью 10 февраля он задушил спящую жену. Убедившись, что в доме все спят, мужчина вынес тело возлюбленной на улицу, вырыл яму на придомовом участке и закапал его там, - рассказали в ведомстве.

Решением суда, 19 февраля, подозреваемый взят под стражу.

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