120 пассажиров автобусов, которые застряли в Крыму из-за непогоды, уехали домой поездами

Фото: "Крым24"

Часть пассажиров, которые ехали на межрегиональных автобусах 19 февраля, но задержались из-за метели, отправили домой на поездах.

- 120 пассажиров, которые пользовались услугами межрегионального автобусного сообщения, были направлены на ближайшие автостанции и по возможности, рейсовыми автобусами направлялись на ближайшие железнодорожные станции, где осуществлялась пересадка на ж/д транспорт, - сообщил "Крым 24" заместитель министра транспорта РК Николай Лукашенко.

По его словам, люди вернулись на материковую часть России, а также в Симферополь и Севастополь.

Пассажирам оплатили билеты на поезда за счет бюджета Крыма.

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