В Крыму обледенели каскады водопада Джур-Джур

Зима по-своему украсила водопад. Фото: Наташа Фирсова/VK

Зима изрядно покуражилась на Крымском полуострове, доставив массу неприятностей, в виде занесенных дорог и мостов. Но ненастье порадовало ценителей прекрасного чудесными пейзажами.

- Еще один водопад покрылся ледяным панцирем. Крымчане опубликовали фото замерзшего водопада Джур-Джур в окрестностях алуштинского села Генеральское, - сообщила Служба новостей ForPost.

На фото, которые появились в соцсети, видно, что летящие струи водопада Джур-Джур мороз превратил в огромные сосульки.

Автор фото Наташа Фирсова рассказала, что снимки сделаны в ущелье Хапхал, где протекает речка Улу-Узень Восточный и рождается Джур-Джур.

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