К аэропорту Симферополь пустят восемь новых автобусов №49

Новый транспорт оборудован камерами, ГЛОНАСС и кондиционерами. Фото: пресс-служба администрации Симферополя

В Симферополе сегодня, 20 февраля, на маршрут №49 вышли 8 новых автобусов. Теперь из аэропорта в Марьино будет курсировать комфортабельный транспорт с кондиционерами, сообщила начальник управления транспорта и связи администрации Анастасия Волкова.

- На маршрут №49 «Международный аэропорт Симферополь имени И.К. Айвазовского - Марьино» выехали 8 новых комфортабельных автобусов марки «ПАЗ». Кроме того, один новый автобус направили на маршрут №88 «Каменка - поселок Кирпичный». Местные жители давно просили обновить автопарк, - рассказала Волкова.

В подвижном составе имеются кондиционеры, видеокамеры и спутниковая система ГЛОНАСС, с помощью которой пассажиры через приложение смогут отслеживать местоположение автобуса. А установленные валидаторы помогут оплатить проезд бесконтактной банковской картой. Также в автобусе есть пандусы и места для инвалидов.

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